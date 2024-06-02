【半額】ソプラノサックスリガチャーBG L51

種類···サックスアクセサリー・パーツ···リガチャー・キャップレベル···初心者Bgのソプラノサックス用のリガチャーになります。新しいリガチャーを購入したので今まで使用したものをこちらに売りに出しました。使用期間は約2年ほどで、錆や汚れはあるものの音の発音はしやすく初心者の方でも問題なく使えるものだと思います。最近まで使っていたものなのでサックスの演奏に関して全く問題はありません。購入される方にはBgの箱にキャップもお付けして一緒に送らさせていただきます。何か気になることなどありましたら気軽にメッセージを送って下さい！！Bgソプラノサックスリガチャー L51オリジナル価格26,400円



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