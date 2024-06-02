ポケモンカードゲーム　クレイバースト　1box 未開封

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商品詳細
スカーレット＆バイオレット拡張パッククレイバーストBOXブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：BOX1BOXあたりパック数：30.0パック言語：日本語こちらはクレイバーストのシュリンクなしの1boxになります。地元のおもちゃ屋で未開封boxとして購入したのですがそのときにペリペリとシュリンクを剥がされてしまいました。なので封入率や製造番号は変わりありません！！なので、ナンジャモや他のSARなど欲しい方はひ是非ご購入ください！送料の関係で中身のみの発送になります。箱が欲しい方はコメントしていただければ畳んだ状態で発送します。
http://narcologia.ru/goods/shuttle666925.html
http://narcologia.ru/goods/displease25231.html
http://narcologia.ru/goods/Persia386988.html
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