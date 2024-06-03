Samplers 洋書の刺繍本　希少価値

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商品詳細
SamplersFROMTHEVICTORIAANDALBERTMUSEUM海外の刺繍作品集です。とても貴重なものになります。経年劣化はございますが、破れ等はございません。気になる箇所はコメントください。手芸、趣味アマゾンにて、約12,000円で販売されています。
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http://narcologia.ru/goods/diamond493258.html
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