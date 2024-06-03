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Samplers 洋書の刺繍本　希少価値
商品番号 Y37415481658
商品名

Samplers 洋書の刺繍本　希少価値
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SamplersFROMTHEVICTORIAANDALBERTMUSEUM海外の刺繍作品集です。とても貴重なものになります。経年劣化はございますが、破れ等はございません。気になる箇所はコメントください。手芸、趣味アマゾンにて、約12,000円で販売されています。
http://narcologia.ru/goods/smear873504.html
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