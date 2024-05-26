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- ほぼ未使用品 値下げ YAMAHA YC73 電子ピアノ
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商品詳細
ヤマハの電子ピアノのYC73になります。今年の1月に石橋楽器にて購入しました。箱や説明書等も全てそろっております。出して数日で箱にしまってしまったため、写真はあまりありません。ただ、電源と鍵盤は確認して問題ないことを確認しておりますのでその点はご安心ください。なお、ほぼ新品未使用に近いので傷はありません。製品の説明はメーカーサイトにてご確認をお願いいたします。開けてしまっているため、中古扱いにさせていただきますが、状態は非常に良いと思いますのでぜひご検討ください。また、値引きの場合もご相談ください。種類...電子ピアノ
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