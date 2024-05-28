【青仮面版】江戸川乱歩推理文庫12『吸血鬼』カバー刷直し版

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商品詳細
江戸川乱歩推理文庫刊行時、第12巻の『吸血鬼』は児童向小説=赤仮面カバーとして刊行されましたが、これは青仮面の誤りでした。本品は希望者に版元の講談社が青仮面カバーを制作し、刷り直したものです。希少なものと思われます。#江戸川乱歩推理文庫#吸血鬼#江戸川乱歩
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