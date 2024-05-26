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DEATH NYC 額付き 世界限定100枚 綾波レイ 現代アート
商品番号 G13350519767
商品名

DEATH NYC 額付き 世界限定100枚 綾波レイ 現代アート
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 7,920 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。”DEATHNYC”(デスニューヨーク）は、ここ数年NYで飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍している女性アーティストです。過激なモチーフゆえに少量しか発表してない希少な作品になります。技法としては、シルクスクリーンを用いて作品を作成しています。シルクスクリーンとは、簡単にいうと版画のようなものになります。○商品はブランドやアニメとの公式作品ではなく、DEATHNYC作者独自のコラージュの現代アート作品になります。○出品作品は、DEATHNYC正規認定販売店またはDEATHNYCオフィシャルサイトショップから購入した正規品になります。○飾らず保管していました未使用作品です。○少しでも不安がある場合は入札をお控えください。【商品説明】○アーティスト・・・・DEATHNYC・ストリートアティスト○状態・・・・未使用品○サイズ・・・・額装（約）H60.0cm×W42.0cm○ハンドサイン・・・・直筆サイン○エデューション・・・・限定番号またはA/P○エンボス・・・・印影有り○付属・・・・正規証明書(COA)\u0026エンボスステッカーDEATHNYC額付きアートポスター新世紀エヴァンゲリオン綾波レイルイヴィトンLVLouisVuitton
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