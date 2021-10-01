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おたくの星座　ファミリーコンピュータ　カセット
商品番号 R39182752617
商品名

おたくの星座　ファミリーコンピュータ　カセット
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 3,081 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「おたくの星座」ファミコンソフト「おたくの星座」箱裏上部に薄く色あせがありますが箱折れなど無く、主観ですが美品になると思います。ソフト本体、取説もきれいです。実機がないため動作確認できていません。ご了承ください。付属品は全て揃っています。写真を参考にしていただき、追加写真があれば遠慮なくお知らください。すり替え防止の為、返品はお断りいたします。よろしくお願い致します。#ゲーム#RPG#ファミコン#Other
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