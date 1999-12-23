※【新品】After effect,デモテープ,リチウム / DOWN(白)

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商品詳細
+オマケ写真付き×5枚1999.12.23に出たV系ロックバンド、アフターエフェクトのデモテープ、リチウム/ダウン2種類あり、こちらは白色ジャケットになります※【新品未開封】になりますがキャラメル包装ではない別の形のフィルムに入ってますフィルムは開けてませんそらからデモテープを入手した時に付いてた付属の写真を発見したので、そちらもオマケで付けますしかしメンバー1人の写真が見つかりませんオマケで頂いた時から、そのメンバーの写真はありませんでしたので御理解下さい収録曲1.リチウム2.DOWN※プロフィール参照の上、購入お願いします#Aftereffect#アフターエフェクト#MERRY#メリー#BAROQUE#バロック#VIDOLL#ヴィドール#V系#ヴィジュアル系#ビジュアル系#V-ROCK
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