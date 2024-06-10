美品【護身杖道 図解コーチ】鶴山晃瑞 著　日本伝合気柔術

●合気道図解コーチ】(スポーツシリーズ73)鶴山晃瑞著出版社‏:‎ 成美堂刊行年月 1983222p日本伝合気柔術大東流合気柔術の一派。創始者は鶴山晃瑞。別名、大東流三大技法とも言い、その特徴は柔術、合気柔術、合気之術の三段階にカリキュラムを区別している点である。武田惣角門下において唯一存命の免許皆伝師範であった久琢磨の伝に拠って、久琢磨を日本伝合気柔術の初代宗家に、鶴山晃瑞が二代目宗家としている。■本書状態※中古品であること、ご理解の上ご購入をご検討ください。



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秘伝・合気道 堀川幸道口述 鶴山晃瑞編 8｜juzen



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