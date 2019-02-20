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ブレスオブザワイルド　ゼルダの伝説　攻略本　パーフェクトガイド　Switch
商品番号 O60256235050
商品名

ブレスオブザワイルド　ゼルダの伝説　攻略本　パーフェクトガイド　Switch
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 2,479 円
在庫状況 あり

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商品詳細

任天堂スイッチのソフト　ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドと、パーフェクトガイド（攻略本）の2点セットです。ソフトのパッケージには細かなキズやスレあります。1箇所大きなキズがあります、写真ご参照ください。ソフトは美品です。動作確認済みです。パーフェクトガイドには書き込み等なく美品ですが、マップは切り離しています。写真ご参照ください。バラ売りは考えておりません。中古品ですのでご理解いただける方ご購入よろしくお願い致します。
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