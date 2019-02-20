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商品詳細
任天堂スイッチのソフト ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドと、パーフェクトガイド（攻略本）の2点セットです。ソフトのパッケージには細かなキズやスレあります。1箇所大きなキズがあります、写真ご参照ください。ソフトは美品です。動作確認済みです。パーフェクトガイドには書き込み等なく美品ですが、マップは切り離しています。写真ご参照ください。バラ売りは考えておりません。中古品ですのでご理解いただける方ご購入よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/perpetual921746.html
http://narcologia.ru/goods/conception609357.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation649824.html
ブレスオブザワイルド ゼルダの伝説 攻略本 パーフェクトガイド Switch
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http://narcologia.ru/goods/perpetual921746.html
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