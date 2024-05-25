KOTOKO´s GAME SONG COMPLETE BOX「The Bib…

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商品詳細
「KOTOKO'sGAMESONGCOMPLETEBOX「TheBible」」KOTOKO定価:￥18,700amazonノベルティのキーホルダー、缶バッジ、帯付きです。ノベルティの缶バッジとキーホルダー、またblu-rayの包装は未開封です。CDについては開封済みです。#KOTOKO#CD#限定盤#Bluray付#Blu_ray付#邦楽アニメやゲームの音楽を主戦場としてきたシンガーによる、メジャー・デビュー15周年記念ボックス。KOTOKOとして初めて世に放った「Closetome…」をはじめ、これまで歌唱したゲーム音楽134曲を年代順に収めた10枚組。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle583866.html
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