学研まんが 日本の古典 第1期(5巻セット)

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箱に日焼け・汚れありますが、数回しか読んでないので本自体は綺麗な状態です。バラ売り❌┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈＊ペット・喫煙者なし＊返品・返金❌＊即購入・まとめ買い⭕️＊まとめ買いでの値下げ⭕️ ※梱包サイズで値下げできない場合あります。＊発送中の紛失・破損などのトラブルは責任を負いかねます＊学校がある日(主に平日)は対応が遅くなります。＊神経質な方はご遠慮ください＊最低限のシンプルな梱包です リサイクル品を利用する場合あり┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈トラブルが発生した場合、不安に思った場合、不愉快に思った場合はブロックさせていただきます。最後まで読んでいただきありがとうございました。「学研まんが日本の古典第1期(5巻セット)」竹田恒泰/谷口孝介/小川陽子定価:￥6500#竹田恒泰#竹田_恒泰#谷口孝介#谷口_孝介#小川陽子#小川_陽子#本#日本文学／詩歌