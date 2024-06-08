ライト・ブリンガー　Midnight Circus

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商品詳細
「MidnightCircus」LIGHTBRINGER定価:￥3,142#DVD付き#2枚組#レア#貴重盤#LIGHTBRINGER#LIGHT_BRINGER#CD#限定盤#邦楽東京のメロディアス・ハードロック・バンド、LIGHTBRINGERの2ndフル・アルバム。キャッチーで叙情感あふれるメロディを基本に、メンバーの卓越した演奏力を存分に生かしたサウンドを聴かせてくれる。
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