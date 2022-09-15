あつまれ どうぶつの森　桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！　桃鉄　２本セット

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商品詳細
ぱんぷきん@グッズ整理中様専用ですので、他の方はご購入お控えください。中古ショップで購入した物ですので、その点をご了承ください。２本セットです。【必ずご確認ください】ソフト２本とも金属面が汚れています。写真2枚目があつ森、写真３枚目が桃鉄です。また桃鉄のパッケージにスレ傷が複数あります。その点をご了承ください。「あつまれどうぶつの森」定価:￥5980「桃太郎電鉄～昭和平成令和も定番！～」定価:￥6300#テーブル#桃鉄#ゲーム#シミュレーション#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch
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