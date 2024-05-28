映画 おそ松さん 超豪華コンプリートBOX

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SnowMan映画おそ松さん超豪華コンプリートBOX全ディスク1回再生済みです。本体に目立った傷もなく、綺麗です。特典は揃ってます！※台本風ノートはついていません。※BluRayではありません。即購入OKです。値下げは考えておりません。購入後、自宅保管していました。素人管理の為、気になる方は御遠慮下さい。外側のフィルムに使用感ありますが商品は美品に近いと思います。発送時は水濡れ防止のためビニールに包み発送いたします。#SnowMan#おそ松さん購入時の金額¥9,680