志賀直哉全集 全1-17巻 岩波書店1955年

【10.11最終お値下げしました。】岩波書店志賀直哉全集全1-17巻セット（1955年）です。・全て第1刷となります。・7巻のみ表紙欠陥となります。・こちら表紙など茶色に変色しておりますが、表紙を開いて各ページは問題なく読むことが出来ます。（写真二枚目参照）・古書のため上記ご理解頂ける方のみご購入していただけますと幸いです。発送の際は濡れ防止とプチプチ梱包をして発送します。お値下げ不可。即購入可能。古書初版本レア骨董品



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