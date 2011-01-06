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雪組　宝塚大劇場公演　ロミオとジュリエット　音月桂・舞羽美海
商品番号 K40165690556
商品名

雪組　宝塚大劇場公演　ロミオとジュリエット　音月桂・舞羽美海
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 3,549 円
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商品詳細

「雪組宝塚大劇場公演ミュージカルロミオとジュリエット〈DVD2枚組〉」音月桂/舞羽美海☆当時、雪組新トップスター音月桂のお披露目公演ケースには保管時の擦れがあります。再生回数が少なく美品ではありますが、中古品・自宅保管品ですので、完璧をお求めの方・少しでも気になる方はご購入をお控えください。よろしくお願いいたします。⚫︎商品受け取りの際に不具合があった場合は、必ず評価される前に取引メッセージにてご連絡下さい。音月桂/舞羽美海/小池修一郎/DVD/2枚組/雪組/月組/宙組/花組/星組/ロミオとジュリエット10/15
http://narcologia.ru/goods/browse142091.html
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