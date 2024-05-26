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ive ウォニョン トレカ お見送り会
商品番号 U30047957673
商品名

ive ウォニョン トレカ お見送り会
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 2,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

海外製品の為細かなスレキズがあるかもしれまん。素人保管ですので初期傷スレなどお気になさり神経質な方完璧を求める方不安な方は御遠慮下さい。あくまでも人の手に渡ったのを御理解して下さい。トレカはスリーブ硬質ケース防水し丁寧な梱包を心掛けて発送させて頂きますm(._.)m硬質ケースは再利用の物になります。交渉中でも先に購入された方優先で御座います。即購入◎すり替え防止の為返品不可。削除する場合御座いますm(__)miveIVE
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