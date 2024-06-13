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スーパーメトロイド　Byスーパーファミコン 任天堂
商品番号 U85178739338
商品名

スーパーメトロイド　Byスーパーファミコン 任天堂
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 3,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

任天堂：Nintendo：ニンテンドー　のスーパーファミコンソフト：SFスーパーメトロイド：SUPERMETROIDになりますカセットおよび、外箱、内箱、操作説明書、カセット保護袋　冊子　全て揃っています商品の状態は、写真を参照願います外箱にスレ、色の劣化がありますが、それ以外は美品になりますプチプチに包んで、ジップロック袋に入れて、段ボールで発送します動作確認はできていませんが、接点部分も綺麗なことから動作も問題ないと思います即購入可能よろしくお願いします
http://narcologia.ru/goods/conception55357.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring283596.html
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