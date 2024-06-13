N64 HEIWAパチンコワールド64

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■1997年11月28日発売■ショウエイシステム■■パチンコSLG■定価7900円■■型番NUS-NHPJ■NINTENDO64用のソフトです。外箱は湾曲やヘコミが無く、カド部分もしっかりしています。画像に掲載した傷みが主なものです。擦れ痕が少しありますが、印刷部分の変色は無く良い状態です。綺麗な状態の箱をお探しの方に向いています。取扱説明書は画像に掲載した裏表紙の人が読んだ痕が主な傷みになります。全体的には使用感が少なく良い状態の取説です。アンケートハガキが付属しています。ハガキは変色の無い状態で綺麗です。カセットのビニール袋が付属しています。ビニール袋は少しシワがあります。カセットはオモテ面のラベルに光にかざして見える薄いキズがあります。グレーの本体部分の変色は画像の通りに少なめです。動作確認済みです。宅急便コンパクトの発送になります。送料と専用の箱代金は価格に含まれています。#NINTENDO64#ニンテンドー64#ニンテンドウ64#レトロゲーム#ユーズドゲーム#CRサクセスストーリーSP#レモン牌#CR玉ちゃんハウス#美女大集合2