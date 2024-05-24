PASSPO☆ 新品未開封 Mr.Wednesday Type-C 根岸愛[CD

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23.国内正規品になります。新品未開封。再生の保証は致しかねます。ケーススレあり。承知置きの上、ご購入お願い致します。クッションに包んで発送致します。宜しくお願い致します。(23)PASSPO☆Re:デビュー!!「アテンション☆プリーズ!PASSPO☆です。本日はご搭乗、誠にありがとうございます!」女性グループ史上初のオリコンウィークリー首位デビューを果たしたPASSPO☆の2016年\u0026日本クラウン第1弾シングル!【プロフィール】「アテンション☆プリーズ!PASSPO☆です。本日はご搭乗、誠にありがとうございます!」女性グループ史上初オリコンウィークリー首位デビューを果たした“旅\"をテーマにしたCAガールズロックユニット。メンバーを“クルー\"、ライブを“フライト\"、ファンを“パッセンジャー\"と呼び、その唯一無二のコンセプトと、インディーズ時代から一貫した本格的なROCKサウンド、アイドルらしからぬ動や動から醸し出す親近感が支持されている。【収録内容】■エコノミークラス盤(Type-C)1:Mr.Wednesday2:MusicalParty3:Mr.Wednesday(instrumental)4:MusicalParty(instrumental)