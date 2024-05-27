酔いどれ小籐次シリーズ全４５巻

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文春文庫佐伯泰英著酔いどれ小籐 決定版 御鑓拝借・意地に候・寄残花恋・一首千両・孫六兼元・騒乱前夜・ 子育て侍・竜笛嫋々・春雷道中・薫風鯉幟・偽小籐次・杜若艶姿・ 野分一過・冬日淡々・新春歌会・旧主再会・祝言日和・政宗遺訓・ 状箱騒動 全１９巻小籐次青春抄 品川の騒ぎ・野鍛冶新・酔いどれ小籐次 神隠し・願かけ・桜吹雪・姉と弟・柳に風・らくだ・大晦り・ 夢三夜・船参宮・げんげ・椿落つ・夏の雪・鼠草紙・旅仕舞・ 鑓騒ぎ・酒合戦・鼠異聞上・下・青田波・三つ巴・ 雪見酒・光る海・狂う潮・八丁越・御留山 全２５巻中年から老年にかけての風采の上がらない赤目小籐次が主人公の小説で、脱藩した旧藩主の恥辱を晴らすことから始まる痛快時代劇です。書店購入品と中古購入品があります。書き込みはありませんが中古品ですので全てが美品ではありません。ご理解の上ご検討くださいませ。