【DVD＆パンフレット】花組 宝塚大劇場公演 「ME AND MY GIRL 」

花組宝塚大劇場公演「MEANDMYGIRL」（2016年）明日海りお/花乃まりあ/芹香斗亜/柚香光定価:￥8,640#明日海りお#花乃まりあ#芹香斗亜＃柚香光#花組#CD・DVD数回再生しています。DVDケースやデスクに多少のスレや傷、冊子にも経年劣化がみられます。自宅保管の為、神経質な方のご購入はお控えください。



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