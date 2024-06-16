Pioneer DJ コントローラー　バック

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商品詳細
種類···その他PioneerDJのキャリーバック、コントローラーバックです。1度のみの使用です。DDJ-SX、DDJ-SX2.、DDJ-10000などの4chコントローラや、DDJ-RXにフィットします。お使いの製品が収納できるかについては、お手数ですが、PioneerDJのホームページなどから問い合わせてみてください。よろしくお願いします。以下引用文です。ご参考までに。---外形寸法(WxDxH):750x190x410mm(ハンドル除く)コントローラー収納部(WxDxH):680x350x96mmノートパソコン収納部(WxDxH):400x300x38mm材質:ポリエステル、ナイロン本体質量:3.2kg---
http://narcologia.ru/goods/displease720431.html
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