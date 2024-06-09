『裏千家茶道教科』17冊　千宗室著

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商品詳細
■裏千家茶道教科 1～17巻◎1巻と5巻の最後のページに名前や日付の記入している為、消して発送します。◎カバーや見開き部分は傷みやシミがありますが、中は綺麗な状態です。母の所有物で古いものになります。本棚で保管しておりました。中古書籍に十分ご理解頂いた上でご購入をお願いいたします。＊他の出品している書籍とおまとめ発送可能です。購入前に必ずコメントお願いいたします。#裏千家茶道教科#茶道#千宗室
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