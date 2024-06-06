NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

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商品詳細
NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ2021年の11月21日に新品にて購入。あまりゲームに時間がとれなく、トータル2,30時間ほど使用しましたが、使わなくなってきましたので出品いたします。中古品になります。動作確認済み、コントローラ、アナログスティック、ボタン周り全てチェック済みとなります。目立った汚れは無く綺麗な状態です。液晶画面には保護フィルムを貼っています。付属品は透明のビニールを含め全て揃っています。ドックとJoy-Conグリップは数回しか使っていません。#任天堂#Nintendo#Switch
http://narcologia.ru/goods/rebellion162678.html
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http://narcologia.ru/goods/peroration574715.html
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