YOASOBI はじめての - EP コンプリート盤 完全生産限定版

YOASOBIはじめての-EPコンプリート盤完全生産限定版です。1度小説読みたいと思ったのとLIVE見たさで買いました。特典のクリアファイル付きです。1度見たあとは再封入して暗所保管しています。細かい傷等はご容赦ください。#YOASOBI#CD・DVD



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