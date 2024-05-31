THE FRENCH LAUNDRY COOKBOOK 洋書　レシピ　フレンチ

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アメリカのヴィンテージレシピブック多くのシェフに尊敬されるトーマス・ケラーの料理本美しい素晴らしいです。Publisher:ARTISAN社326ページ英語1999年刊行サイズ:縦28.5cm×横28.5cm×幅3cmISBN:978-1-57965-126-8アメリカで購入しましたヴィンテージ商品なので日焼けやシミ、折れなどが有りますが御了承ください。ビニールのカバーが施されています。粘着部分が黄変しています。本の内容部分は折れたりせず綺麗です。素人保管ですので細かいところが気になられる場合は購入をお控えください。単品の価格交渉ご遠慮ください。まとめ買いの場合はご相談ください。コメント無しの即購入喜んでアメリカヴィンテージアイテムを今後多数出品予定です。よろしくお願い致します。#アメリカヴィンテージ#レシピブック#料理本#ポットラック#持ち寄り#アメリカ#ヴィンテージ#アンティーク#洋書#海外レシピ#おもてなし料理#パーティ料理