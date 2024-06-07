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- 橋本静水筆 水墨彩色画 【 鍾馗図 】 紙本掛軸一幅 軸先漆 568
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商品詳細
絵画の種類···水墨画 橋本静水筆 鍾馗図主題···人物・肖像 水墨彩色画 【 鍾馗図 】軸先漆主な画材···その他 水墨に朱画 略歴・・・・・1876年~1943年日本画家 名は宗次郎 別号に【正 素】 東京美術学校中退 橋本雅邦に師事 養子となる 雅邦塾 二葉會の幹事 院展同人 作品は水墨に朱色 鍾馗之図 【厄除け 厄払いの神】 状態 表具 概ね良好です 紙本 僅かなオレ 概良 サイズ 表具 216cmX55cm紙本 128cmX41cm合箱 63cm7.5cm7.8cm80サイズゆうパック発送
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