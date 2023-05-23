【ムービー・マスターピース】『アベンジャーズ/エンドゲーム』キャプテンアメリカ

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⭐️値下げしました⭐️(R5.9.18)値段交渉、相談受け付けます♪【商品説明】ホットトイズ トイサピエンス梅田にて新品で購入し1度開けましたが、保管場所に困ったためそのままずっと暗所保管していました。箱から1度だけ出しましたが、それ以降出していないのでほとんど新品です。性別···男フィギュア種類···アクションフィギュア スケールフィギュアスケール···1/6