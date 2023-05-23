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【ムービー・マスターピース】『アベンジャーズ/エンドゲーム』キャプテンアメリカ
商品番号 J77222491624
商品名

【ムービー・マスターピース】『アベンジャーズ/エンドゲーム』キャプテンアメリカ
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 12,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️値下げしました⭐️(R5.9.18)値段交渉、相談受け付けます♪【商品説明】ホットトイズ　トイサピエンス梅田にて新品で購入し1度開けましたが、保管場所に困ったためそのままずっと暗所保管していました。箱から1度だけ出しましたが、それ以降出していないのでほとんど新品です。性別···男フィギュア種類···アクションフィギュア　　　　　　　　スケールフィギュアスケール···1/6
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