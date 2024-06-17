SHURE シュアー ダイバーシティーレシーバー MW4D

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■メーカーシュアー■商品名ダイバーシティーレシーバー■型番NW4D■特徴・A帯とB帯を合わせて最大39チャンネルの運用が可能なチャンネルプランがプリセット・受信チャンネルは、22MHzの全体域幅にある172チャンネルすべての周波数を選択可能・フロントエンド・フィルターによって受信性能を強化・特許取得の音声レベル圧縮技術「ARC」搭載・チャンネル選択は、自動で電波スキャンにより検索し空きチャンネルを選択・6つのカスタムグループをフラッシュメモリーに保存可能・USBとEthernetインターフェース内蔵・ShureWirelessWorkbenchソフトウェアによるコントロールと監視・外部アンテナ対応■付属品電源コード■商品詳細中古品で御座います。天板に若干の薄傷がありますがトータル的には綺麗な状態です。ディスプレイ部分には保護シールが貼ってます。専門的ではありませんが簡易動作確認済みで通常動作は問題なく行えます。