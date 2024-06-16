⭕️ 中国古玩 唐物 辰砂鶴首花瓶　南京辰砂花瓶 古美術 景徳鎮 清 時代 骨董

♦️1週間限定スーパーセール！♦️事情により現金が必要になった為お安く出品します。ガンガン値下げ中！⭕️300回以上出品し、残念だった評価0です。安心してご購入ください。⭕️貴重な南京辰砂花瓶です。箱付き深い赤をしており、綺麗な光沢があります。口元は白いグラデーションがかかっています赤色は綺麗に出しにくい色でありながら、釉薬の値段も高価です。写真ではわかりづらいですが、表面のガラス釉に小さな貫入がびっしり入っており、美しいです。♦️サイズ約♦️本体高さ42㎝幅 25㎝重さ 4.1kg♦️即決ok!コメント最中でも購入手続きを先にされた方を優先とさせていただきます。♦️プロフィールの注意事項を全て読まれて、ご納得された方のみご購入ください。9



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