o絵画　銅版複合技法版画　シ―ト

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英国のジェ−ムス・コックス（JamesCox）と言う作家の銅版画+金箔コラ−ジュ等の複合技法版画 シ―トです（額装品ではありません）。 デルタ#2（Delta#2）と言う作品の限定２５０枚の２１２番です。 画面サイズは約縦５７ｘ横４５ｃｍです。 もちろんサイン、ナンバリングはございます。簡単な作家略歴はお付けします。なにかご不明な点等がございましたら、何でもお気軽にお問い合わせください。この作品が気に入っていただいた方にもらって頂ければと思っています（^⁠_⁠^）額装に関して：額装をご希望でしたら、メルカリ取引の完了後、ご相談いただければ業者価格実費でお承りいたします。この作品の場合サイズ的に10000円ぐらいからになると思います。ご予算等をお聞きして「おまかせ」額装も承ります。額装価格は額竿やマット等の仕様によって変わってきますので、ご希望をお聞きして対応させていただきます。#25000種類...銅版画主題...抽象