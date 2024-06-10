【匿名配送・未開封】Last賞　ブラックパンサー　1/10スケール　フィギュア

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#tomaの商品一覧#tomaのコレクション#tomaとアメコミ即購入◎購入意思の無い『いいね』×いいね数により値段上げます【内容】MARVELSTUDIOSTHEINFINITYSAGALast賞 BLACKPANTHER1/10scalefigureブラックパンサー［1/10スケールフィギュア］【注意事項】ビニール袋に入れたまま保管していた未開封品のため中の様子が分かりません。他にも外箱の汚れや傷等見落としている場合もございますので上記気になる方はご遠慮ください。【配送方法】らくらくメルカリ便を予定しています。段ボールで発送ご希望の方は別途段ボール代¥370いただきます。自宅から離れた場所に置いてあるため週末以降の発送となります。ご了承ください。（土曜日〜日曜日に基本的には発送させていただきます。）