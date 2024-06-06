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- 最終価格 クリスタルボウル デットシーソルト ピンクオーラゴールド
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商品詳細
クリスタルトーンズ社デットシーソルト ピンクオーラゴールド本社より購入焼き上がりを購入して 日本に持ち帰りましたがピッチ ＋１５でしたが日本に持ち帰り測ると＋１０ でした知り合いの販売店に確認済み#クリスタルトーンズ社#クリスタルボウル#Crystalbowl
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