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幕末期 坂府鋳工中尾宗貞作 古銅金工細工立体『波海藻蟹』宣徳薄端置物重3.3kg
商品番号 O37590860555
商品名

幕末期 坂府鋳工中尾宗貞作 古銅金工細工立体『波海藻蟹』宣徳薄端置物重3.3kg
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 29,032 円
在庫状況 あり

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商品詳細

幕末期坂府鋳工中尾宗貞作古銅金工細工立体『波海藻蟹』宣徳薄端置物共箱★時代物★茶道具★5D03225サイズ(約):径28.2㎝、高さ23.4㎝、重さ3.3kg
http://narcologia.ru/goods/waveform880617.html
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