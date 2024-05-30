マイク コンデンサーマイク USBマイク 単一指向性 PCマイク ミュートボタン

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特徴【コンデンサーマイク高音質＆単一指向性】単一指向性USBコンデンサーマイクのカーディオイド線性集音特性が採用され、真正面からの音声には感度が高く、約130°の範囲で収音します.発言者の声を集中して拾うとともに周囲の音を抑え、声がクリアに聞こえます。サンプリングレートは96kHZ/24bitに達して、原音を忠实的に再現します。【コンデンサーマイクノイズ軽減＆ミュート機能】サウンドカードは声をマイクの中心に集める、マイク自体にノイズキャンセル機能が付いています。プロのノイズ抑制技術でノイズキャンセル機能バタンを押して周りの雑音やホワイトノイズを強くコントロールできて、周囲の環境音を抑えながら声をクリアに録音します。ミュートボタンを押すと、マイク録音をミュートすることができ、ゲーム実況やライブ配信あるいはweb会議時に録画ソフトや配信ソフト側でマイクをミュートにしたまま喋り続けてしまうといったミスをマイク側でも制御できます。【コンデンサーマイク3.5MMイヤホン端子＆音量調整】ヘッドホンジャックを装備したマイクを使用すると、録音内容を遅延なくリアルタイムで聞くことができ、音声を同期調整して高品質の録音とオーディオエフェクトを作成でき。マイク前面のボリュームノブで、イヤホンや外部出力のボリュームを素早く調整できます。時計回り-音量を上げます。反時計回り-音量を下げます。マイク音量レベルとヘッドフォンの音量の強さのバランスをしっかり調整できます。【コンデンサーマイクUSB接続簡単\u0026金属製】このUSBマイクは組立が簡単で、初心者の方でも簡単に操作することができます。USBプラグをデバイスに挿し込むだけですぐに使用OK！集音感度が高くクリアな音質の声が収録できます。このUSBコンデンサーマイクの筐体、ボリューム調節ボダンまではダイカスト合金からつくされています。金属の材質と堅牢なデザインのおかげで、耐久性と安定性能がかなり良い！テクノロジー質感は全ブラックのカラーと合わせて、高級感が溢れています！本体の重量：約272g、マイクスタンド（土台含み）重量：約567g。【コンデンサーマイクパッケージ内容＆幅広い対応性】コンデンサーマイク*1、デスクベース*1、サポートバー*1、USBオーディオケーブル*1、マイクスポンジ*1、日本語取扱説明書*1