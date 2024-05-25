Epiphone LesPaul 100 レスポール エレキギター ケース付き

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ご覧頂きありがとうございます(^^)・商品Epiphoneエピフォンのレスポール100ですネックの反りなどもありません♪音出し確認済み出品に伴いメンテナンス致しました。傷などは写真をご確認ください。・付属品は本体とソフトケース(写真10枚目)になります。※スタンドは付属致しません。※通常使用に伴う小さな傷や汚れ等はございますが全体的に綺麗な商品です♪一点物になりますので早い者勝ちでお願い致します(^^)・発送についてプチプチとリサイクルダンボール、巻きダンボール、ラップ等で商品にあった梱包で発送させて頂きます。※あくまでも中古品ですので、神経質な方や細かい事を気にされる方のご購入（または入札）または購入後のご質問はご遠慮願います。必ず購入前に付属品の有無等を確認した上でのご購入を（双方トラブル防止の観点から）宜しくお願い致します。写真追加等、不明点あれば気軽に問い合わせ下さい♪タイプ...レスポールタイプシリーズ...LesPaulアクセサリー・パーツ...ケース