松浦 敬文 シルクスクリーン 額装 ☆直筆サイン・エディション有り☆限定版画



2023年最新】松浦敬文の人気アイテム - メルカリ 2023年最新】松浦敬文の人気アイテム - メルカリ



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リョウ プチアート 販売履歴[1] リョウ プチアート 販売履歴[1]



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松浦敬文 月夜の古城と九頭の白馬 シルクスクリーン 限定350部 ... 松浦敬文 月夜の古城と九頭の白馬 シルクスクリーン 限定350部 ...



松浦敬文の値段と価格推移は？｜8件の売買データから松浦敬文の価値が ... 松浦敬文の値段と価格推移は？｜8件の売買データから松浦敬文の価値が ...



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松浦敬文 水辺の城と馬 シルクスクリーン サインシリアルNo.入り ... 松浦敬文 水辺の城と馬 シルクスクリーン サインシリアルNo.入り ...



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松浦敬文 『水辺の城』 226/280 シルクスクリーン 風景画 絵画 額装 ... 松浦敬文 『水辺の城』 226/280 シルクスクリーン 風景画 絵画 額装 ...

林の中で、9頭の白馬(馬が9頭で、何事も上手くいくという、縁起のいい意味が込められているそうです)が、ゆったりと休んでいるところを見事に描いている松浦敬文の作品です。今回の出品に際し、知り合いのギャラリーに額縁まわりのスレ、小キズの補修を兼ねた磨きと、裏面ヒモを新品のものと交換してもらいましたので、補修跡が何ヶ所かありますが、きれいな状態になっていると思います。(出品作品の詳細については、プロフご参照下さい。)作品自体も汚れ、シミ等もなく良好な状態です。(サイズ)縦30．9cm横42．9cm(ED)160／200(保管箱)有り画家鉛筆直筆サイン入り☆発送の際には、保管箱に入れ、ビニールのプチプチでしっかり梱包し、お送り致します。リトグラフエッチングダイヤモンドスクリーニングジクレー油彩画玄関リビングルーム受け付け応接室インテリア絵画の種類...その他形式...額縁入り主題...風景・海景主な画材...その他