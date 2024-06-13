昭和レトロ 直径41cmの大型ガラス製金魚鉢 脚付き 猫脚 気泡あり

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～商品説明～商品名：ガラス製金魚鉢サイズ：直径41cm×高さ21cm重量：2,072g中古品です。実際に使用され、長期保管されていた物ですので、細かい傷や汚れ等はありますが、ひび割れなどの致命的なダメージはありません。側面にバラの花のような物や茎や葉っぱのような柄があしらわれています。吹きガラスのようで、数か所気泡のような物が見受けられます。正確な製造時期等はわかりませんが、昭和の古い時期の物かと思います。専門知識がないため、質問等にはお答えできない場合もありますので、ご了承願います。～注意事項～ダメージ等がある場合はわかる範囲でお伝えいたしますが、気付かなかった点はご容赦願います。古い物ですので、完品をお求めの方はご遠慮願います。特大切子模様入り柄入りめだかメダカ吹きガラス骨董当時物硝子猫足明治 大正 モダン骨董 アンティーク種類···皿・鉢