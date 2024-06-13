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鳥文斎栄之 蜀山人 (大田南畝) 画賛 狂歌 掛軸 肉筆 紙本 山水
商品番号 F73248635903
商品名

鳥文斎栄之 蜀山人 (大田南畝) 画賛 狂歌 掛軸 肉筆 紙本 山水
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 14,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。肉筆寸法:全体幅61.2cmx長さ124.7cm本紙幅53.2cmx長さ31.4cm材質:紙軸先:木重さ:270g状態:シミ、シワ、傷みがあります。（あくまで主観になります。参考程度にお考え下さい。できるだけ写真でお伝えするように心がけておりますが、全てを写真でお伝えすることは出来かねます。また経年劣化など、中古であるとのご認識の上、ご購入下さい。追加の写真をご希望でしたらご連絡ください。）私にはこちらに関する専門知識がございませんので、真贋保証はできかねます。ご了承くださいませ。日時指定などございましたらご購入時にご連絡下さい。宜しくお願い致します。形式...掛け軸・掛軸
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