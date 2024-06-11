MAROON 5 マルーン 5 adam アダム ギターピック 2004 ツアー

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商品詳細
◇お支払確認後24時間以内に発送いたします◇◇まとめ買い・即購入大歓迎です◇#ビレンダのすべての商品はこちらMAROON5 マルーン5adam アダムギターピック2004年、大阪BIGCATでの初来日公演で入手しました。アダムさん本人が投げたものです。ビニールに入れて大切に保管しておりました。防水加工・折り曲げ防止で発送いたします。素人管理・海外製品である事をご理解の上、ご購入お願いいたします。★他にも多数出品しております。よろしければ下記リンクよりぜひご覧くださいませ。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ #ビレンダのすべての商品はこちら
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