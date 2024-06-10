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ホットトイズ　ムービーマスターピース　アイアンマン3 シルバーセンチュリオン
商品番号 A47233040796
商品名

ホットトイズ　ムービーマスターピース　アイアンマン3 シルバーセンチュリオン
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1度開封し、ショーケースにて保管していました。LED各部も問題なく点灯します。目立った傷、破損、欠品はございません。中古品のため神経質な方は購入ご遠慮ください。箱に入れて発送させていただきます。フィギュア種類...アクションフィギュアスケール...1/6
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