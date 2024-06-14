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フジゲン製！History ミントグリーン
商品番号 I73107716384
商品名

フジゲン製！History ミントグリーン
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

島村楽器のオリジナルブランド「HISTORY」のストラトキャスターです。日本製で有名なフジゲンというメーカーのOEM品となっており、フジゲン独自のサークルフレッティングシステムも搭載。ペグはゴトー製で細かいところまでこだわって作られてます。色は珍しいミントグリーンで、ピックアップもシェクターのようなコイル大きめなデザインで個性的です。なかなかギターを弾く機会もなくなってきてしまいましたので出品いたします。出品にあたりボディのポリッシュ、指板の手入れ、電装系の確認、音チェックを行いました。フレット8割キズ　少々ありますナット横　ボディ下部　ストラップピン増設跡気になることがありましたらお気軽にコメントください。#ストラト#ヒストリー#フジゲンシリーズ···Historyタイプ···ストラトキャスタータイプ
http://narcologia.ru/goods/voiceless86159.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful464451.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador38306.html
ケース付きフジゲン製！History ミントグリーン | ncrouchphotography.com
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フジゲン製！History ミントグリーン-
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