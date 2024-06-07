2022夏コミコンFUNKO POP! ロキ　Loki ミス・ミニッツ　特大

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2022夏コミコンFUNKOPOP!マーベル ロキ Lokiミス・ミニッツ 特大限定をご覧いただきありがとうございます。通常よりかなり大きい10インチシリーズの特大POPになります。こちらはキャラクターグッズです。日本未発売のサンディエゴコミコン2022SDCC限定のレアアイテムです。新品未開封です。箱の状態は写真にてご確認ください。神経質な方はご遠慮下さい！他にも大量にFunkoPOP!を出品しておりますマーベルシリーズは下記よりチェック下さい。#カリーシマーベルFunko#キャプテンアメリカ#バッキー#サム#FUNKOPOP#ファンコ#xmen#ディズニープラス#ワンダ#ローガン#ファンタスティックフォー#Xメン#ウルヴァリン#インフィニティウォー#マーベル#marvel#avengers#エンドゲーム#ダークフェニックス#Xmen#ファンコ#コミコン#バーチャルコン#popディズニー＋ソーファンコ POPご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。