長胴太鼓用ケース1.8尺用

長胴太鼓用ソフトケース1.8尺用サイズミスしたので使えず出品します。一度長胴太鼓を包んだだけで未使用です。購入時から内側にシミがありました。丈夫な作りで、ベルトでしっかり締める事が出来るので、安心して使えます。#和太鼓#太鼓カバー#太鼓ケース#1.8尺#長胴太鼓#丈夫なケース#安心ケース種類···太鼓アクセサリー・パーツ···ケース



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