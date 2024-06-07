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長胴太鼓用ケース1.8尺用
商品番号 R45312434448
商品名

長胴太鼓用ケース1.8尺用
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 10,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長胴太鼓用ソフトケース1.8尺用サイズミスしたので使えず出品します。一度長胴太鼓を包んだだけで未使用です。購入時から内側にシミがありました。丈夫な作りで、ベルトでしっかり締める事が出来るので、安心して使えます。#和太鼓#太鼓カバー#太鼓ケース#1.8尺#長胴太鼓#丈夫なケース#安心ケース種類···太鼓アクセサリー・パーツ···ケース
http://narcologia.ru/goods/message424327.html
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長胴太鼓用ケース1.8尺用
諏訪工芸｜和太鼓販売

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