ポケモンカード未開封パック　24種類

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ご覧いただきありがとうございます。●ポケモンカード未開封パック24種類小さいキズなどもあると思うので全てキズありとお考えください(*^-^)クリアフレーム無しの価格です。プラス5000円でパック用クリアフレームつきになります。送料が変わりますので送料+クリアフレームの値段です。クリアフレームは新品ですが小さいキズなどはありますのでご理解ください。コレクションや、プレゼントにどうでしょうか？(*^-^)飾る楽しみや、開封の楽しみもあります☆白銀のランス白熱のアルカナブイスターユニバースバイオレットスペースジャグラー摩天パーフェクト仰天のボルテッカー漆黒のガイストシャイニースタートリプレットビートスターバースパラダイムトリガー黒炎の支配者Vmaxクライマックス伝説の鼓動フュージョンアーツ蒼空ストリーム一撃マスターロストアビスイーブイヒーローズ151スノーハザードクレイバーストスカーレット各1パックずつ計24パック