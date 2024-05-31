マルチエフェクター　BOSS ME-25

Yあきのすけ様専用-----------------------------------------------商品ページをご覧いただき、ありがとうございます。BOSSより発売された以下のマルチエフェクターとケース、電源コードになります。・ME-25・BOSS公式電源コード・エフェクター用ケース使用頻度が低く、自室内で使用（靴下）のため、ME-25はほぼ新品同様と思われます。エフェクターのキャリングケースも室内保管でしか使ってないため、ダメージもほとんどないと思います。ただ、気がついていない細かい傷などはあると思うので、ご了承ください。必要な写真がございましたらお気軽にお申し付けください。梱包サイズの関係から、ME-25の箱が不要でしたら、500円お値引き可能です。※中古品、自宅保管、素人検品であることをご了承いただいた上での購入をお願いいたします。※家族に喫煙者やペットはおりません。



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