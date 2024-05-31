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- 黒炎の支配者 デッキビルドBOX 3セット※外箱、パックなし
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商品詳細
黒炎の支配者 デッキビルドBOX・カード170枚(未開封)・VSTARマーカー、仕切り板(未開封)※外箱、拡張パックなし3セット未開封、未使用らくらくメルカリ便にて匿名発送いたします。
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