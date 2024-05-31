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黒炎の支配者　デッキビルドBOX 3セット※外箱、パックなし
商品番号 J30652505873
商品名

黒炎の支配者　デッキビルドBOX 3セット※外箱、パックなし
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 3,168 円
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商品詳細

黒炎の支配者　デッキビルドBOX・カード170枚(未開封)・VSTARマーカー、仕切り板(未開封)※外箱、拡張パックなし3セット未開封、未使用らくらくメルカリ便にて匿名発送いたします。
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