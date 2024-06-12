中国　墨　古墨　８ 国華第一なし　鉄斎翁書画寶墨　骨董品　筆　硯

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商品詳細
中国 墨 古墨 ８ 鉄斎翁書画寶墨 国華第一なし 骨董品【状態】USED 長期保管品です。使用されています。使用面に ヒビ カケ があります（画像あり）【サイズ】１０９×３２ｍｍ 厚 １２ｍｍ重量 ６５ｇ230110 Ｍ Ｊ１ 中国 墨 古墨 ８ 鉄斎翁書画寶墨 国華第一なし 骨董品にこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
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