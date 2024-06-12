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中国　墨　古墨　８ 国華第一なし　鉄斎翁書画寶墨　骨董品　筆　硯
商品番号 E67347910527
商品名

中国　墨　古墨　８ 国華第一なし　鉄斎翁書画寶墨　骨董品　筆　硯
ブランド名 Evital
特別価格 税込 4,646 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中国　墨　古墨　８　鉄斎翁書画寶墨　国華第一なし　骨董品【状態】USED　長期保管品です。使用されています。使用面に　ヒビ　カケ　があります（画像あり）【サイズ】１０９×３２ｍｍ　厚　１２ｍｍ重量　６５ｇ230110　Ｍ　Ｊ１　中国　墨　古墨　８　鉄斎翁書画寶墨　国華第一なし　　　　　　　　　骨董品にこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
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